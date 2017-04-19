Экономика

09:21 19.04.2017

Доллар США в среду укрепляется, рынки ждут президентских выборов во Франции

Курс доллара США в среду повышается к основным мировым валютам после снижения в предыдущий торговый день на фоне усиления напряженности в отношениях между США и Северной Кореей, сообщает MarketWatch.

Евро торгуется утром в районе $1,0722 против $1,0730 на закрытие предыдущей сессии.

Курс единой европейской валюты находится сейчас около 116,5 иены по сравнению со 116,35 иены днем ранее. Стоимость доллара составляет 108,65 иены против 108,43 иены во вторник.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, увеличился на 0,1%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, повысился на 0,14%.

По итогам торгов в понедельник эти индексы опустились соответственно на 0,2% и 0,1%.

"На этой неделе валютные трейдеры, вероятно, не станут открывать внушительные позиции, предпочитая дождаться результатов голосования во Франции в воскресенье", - полагает главный валютный аналитик Saxo Bank Джон Харди.

Испытав в прошлом году потрясения из-за политических событий в Великобритании и США, инвесторы не хотят рисковать перед президентскими выборами во Франции. Они станут самыми непредсказуемыми за последнее поколение, и участники рынков хеджируются на случай победы евроскептика Марин Ле Пен, хотя итоги опросов граждан страны не говорят о таком исходе, отмечает агентство Bloomberg. Тем не менее, инвесторы готовятся к возможному падению единой европейской валюты и гособлигаций Франции.

Стоимость одномесячных опционов на покупку евро против доллара упала по сравнению с контрактами на продажу до исторического минимума, что говорит о росте объемов хеджирования от возможного падения курса единой валюты. Этот индикатор "разворота риска" рухнул до минус 421 базисного пункта с минус 44 базисных пункта в конце прошлого года.

По результатам апрельского опроса аналитиков, евро может подешеветь до минимума за 15 лет, если М. Ле Пен будет избрана президентом Франции.

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