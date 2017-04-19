Экс-глава МЭРТ Абромавичус возглавил набсовет Украинской академии корпоративного управления с участием представителей МВФ, ЕБРР и МФК

Экс-министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус возглавил наблюдательный совет созданной недавно Украинской академии корпоративного управления, в который также вошли постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше, управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж, глава представительства МФК в Украине Елена Волошина.

"Это будет некоммерческий проект, поддерживаемый международными финансовыми организациями. Задача – обучать людей как из частного, так и из государственного сектора корпоративному управлению", – сказал агентству "Интерфакс-Украина" А.Абромавичус.

Согласно данным в госреестре, общественная организация "Украинская академия корпоративного управления" была зарегистрирована в начале марта этого года. Ее учредителями выступили член Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине и комитета по назначению руководителей госкомпаний Андрей Бойцун, управляющий партнер компании по поиску руководящего персонала Odgers Berndtson Роман Бондарь и экс-глава целевой команды реформы управления госсобственностью МЭРТ Адомас Аудицкас, который возглавил Академию как президент.

Как уточнил агентству "Интерфакс-Украина" А.Бойцун, членами набсовета также стали главный исполнительный директор ИК Horizon Capital Елена Кошарная, директор Офиса по привлечению и поддержке инвестиций Даниэль Билак, директор инвестиционно-банковского подразделения ИК "Драгон Капитал" Брайан Бест и перешедшая недавно в ЕБРР экс-член НКЦБФР Оляна Гордиенко.

"Основатели и члены набсовета Академии – люди, которые стояли у истоков корпоративного управления в Украине", – объяснил принципы формирования набсовета А.Абромавичус.

Он напомнил, что МФК под руководством Е.Волошиной финансировала проекты по развитию корпоративного управления в Украине в 2003–2004 годах, А.Бойцун разработал концепцию реформы корпоративного управления "Нафтогаза" в 2014 году, а вместе с О.Гордиенко и Ф.Малижем – План действий по корпоративному управлению этой компании в 2015 году. Этот план стал основой для создания первого независимого набсовета в украинской госкомпании, добавил экс-глава МЭРТ.

В свою очередь А.Бойцун указал, что А.Абромавичус и А.Аудицкас запустили реформу корпоративного управления госпредприятий Украины и создали комитет по назначению руководителей госкомпаний в 2015 году, а Р.Бондарь осуществлял поиск кандидатов на должности руководителей различных госкомпаний и членов набсовета "Нафтогаза". Этот процесс активно поддерживал и финансировал Horizon Capital.

"Идея создания Академии возникла, когда мы столкнулись с проблемой поиска членов набсоветов, которые могли бы осуществить трансформацию крупных госпредприятий. Мы считаем, что хорошее корпоративное управление начинается наверху. Сегодня есть реальная потребность в усилении руководства компаний практическим знанием корпоративного управления", – отметил агентству "Интерфакс-Украина" Ф.Малиж.

По словам А.Абромавичуса, деятельность Академии начнется с проведения специализированной конференции, которая предварительно запланирована на июнь этого года. После этого Академия начнет обучение, привлекая лучших преподавателей в Европе в этой сфере.

А.Бойцун добавил, что помимо образовательной Академия также ставит перед собой задачи по развитию networking (создания среды и доверия) и policy в сфере корпоративного управления в Украине. "Последнее касается и частных, и государственных предприятий, а не только последних, как можно было бы подумать", – подчеркнул один из основателей.

Глава набсовета добавил, что Академия планирует также участвовать в разработке законодательных и нормативных актов в этой сфере.

"Думаю, Академия будет также иметь свое мнение по поводу процедур назначений и самих назначений в госкомпаниях. Сейчас мы видим, что этот процесс затормозился после первых назначений, которые были сделаны еще при нашей каденции. За год не произошло ни одного серьезного назначения, не создано ни одного наблюдательного совета", – сказал А.Абромавичус.

По его мнению, создание набсоветов в таких компаниях, как "Укрзализныця", будет самым решительным шагом в борьбе с коррупцией. "Здесь не надо пенять, что парламент не позволяет, что необходимо перестроить Фонд госимущества или ГФС – надо просто создать нормальный независимый наблюдательный совет", – подчеркнул экс-глава Минэкономразвития.