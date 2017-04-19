Нефть продолжает дешеветь на данных API о запасах, Brent торгуется у $54,8 за баррель

Цены на нефть продолжают опускаться в среду после падения накануне на данных Американского института нефти (API), указавших на замедление сокращения запасов топлива в США.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:54 мск опустились на $0,10 (0,18%) - до $54,79 за баррель. К закрытию рынка во вторник фьючерсы снизились в цене на $0,47 (0,85%) - до $54,89 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,08 (0,15%) - до $52,33 за баррель. Контракт подешевел на $0,24 (0,46%) - до $52,41 за баррель по итогам предыдущей сессии.

По данным API, собирающего информацию на добровольной основе, запасы нефти в США уменьшились на 840 тыс. баррелей по итога прошлой недели после падения на 2,17 млн баррелей по итогам предыдущей.

Официальные данные Минэнерго будут обнародованы в среду в 17:30 мск и, как ожидают эксперты, покажут снижение запасов на 1,4 млн баррелей.

Отмечается, что, несмотря на снижение по итогам позапрошлой недели, уровень запасов в США находится на максимальной отметке в истории и примерно на 100 млн баррелей превышают средний показатель для этого времени года за последние 5 лет.

Также в среду стало известно, что Ливия отправила в Италию танкер с 600 тыс. баррелями нефти из порта Эс-Сидер.

"Нефтяные котировки несколько снизились после сильного ралли", - говорит инвестиционный директор Ayers Alliance Securities Джонатан Барратт. По его мнению, цены на нефть не опустятся ниже $50 за баррель, а переговоры о продлении соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК и их партнерами могут поддержать рынок в следующем месяце.