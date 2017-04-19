Экспортеры лома пытаются заработать на теневых схемах вывоза стратегического сырья из Украины - "Интерпайп"

Экспортеры лома черных металлов предпринимают попытку заработать на теневых схемах вывоза дефицитного сырья из страны, поэтому обвинили ПАО "Укрзализныця" в составлении условий тендеров по реализации скопившегося на предприятиях железной дороги металлолома через электронные системы с преимущественным правом закупки металлургическими предприятиями страны в интересах трубно-колесной компании (ТКК) "Интерпайп" (Днепр).

Как сообщается в заявлении ТКК "Интерпайп", переданном агентству "Интерфакс-Украина" во вторник вечером, распространенное одной из ассоциаций экспортеров лома заявление – очередное подтверждение в попытках заработать на теневых схемах вывоза металлолома.

"В "Интерпайпе" опровергают заявление одной из ассоциаций экспортеров металлолома о том, что условия тендера "Укрзализныци" на продажу лома якобы сформулированы для "Интерпайпа". В компании считают это заявление манипуляцией и ложью", - говорится в заявлении пресс-службы ТКК.

При этом указывается, что по условиям тендера - в соответствии с решением Кабинета министров - к конкурсу на лом "Укрзализныци" допускаются компании, перерабатывающие лом в Украине. Кроме того, если победитель тендера – поставщик "Укрзализныци", он получает условия оплаты за лом 50% на 50% (предоплата и постоплата). Если же не поставщик "УЗ", то 100% предоплату.

"Из этих условий авторы заявления делают вывод, что они якобы прописаны под "Интерпайп", так как наша компания перерабатывает в Украине металлолом и является поставщиком "УЗ". Вероятно, им не известно о существовании в Украине других заводов, потребляющих металлолом, и поставляющих в "Укрзализныцю" изделия из металла", - констатируется в пресс-релизе ТКК.

В свою очередь в заявлении отмечается, что "Интерпайп" не является единственным потребителем лома в Украине, поэтому не является единственным претендентом на участие в тендере, допущенным к торгам.

"Потребность в металлоломе есть у всех украинских метпредприятий, включая "Интерпайп Сталь", "ArcelorMittal Кривой Рог", ДМК, "Запорожсталь", "Азовсталь", ММК им. Ильича, "Днепроспецсталь" и другие. Кроме того, металлолом используют машиностроительные заводы, имеющие собственные литейные мощности. Следовательно, все эти предприятия имеют право участвовать в тендере на покупку металлолома "УЗ" согласно условиям тендера", - уточняет пресс-служба ТКК "Интерпайп".

Кроме того, "Интерпайп" не является единственным поставщиком "Укразализныци" среди претендентов на участие в тендере на металлолом, поэтому не является единственным участником, на которого распространятся условия поставщика "УЗ", добавляет пресс-служба.

"Даже поверхностное ознакомление с историей закупок "Укрзализныци" и ее подразделений свидетельствует, что десятки предприятий – потребителей лома, или связанные с ними компании, являются поставщиками "УЗ". Они снабжают железную дорогу металлопрокатом, рельсами, осями, запчастями, литьем, широкой номенклатурой изделий из металла, при производстве которых используется металлолом. Следовательно, все эти предприятия претендуют на условия, предусмотренные в тендере для поставщиков "УЗ", - резюмируется в доказательной части заявления.

"Интерпайп" подтверждает, что планирует принимать участие в указанном тендере, как и в других тендерах "Укрзализныци" и ее подразделений, строго придерживаясь норм законодательства и требований тендеров, отмечая, что завод "Интерпайп НТЗ" уже более 80 лет остается надежным поставщиком и разработчиком технических решений для нужд украинской железной дороги.

Как сообщалось, руководство "Украинской ассоциации вторичных металлов и ресурсов" ("УАВторметресурс") обвинило ПАО "Укрзализныця" в составлении условий тендеров по реализации металлолома через электронные системы с преимущественным правом закупки металлургическими предприятиями страны в интересах ТКК "Интерпайп".

Соответствующие письма, копиями которых располагает агентство "Интерфакс-Украина", "УАВторметресурс" направил 14 апреля текущего года в Кабинет министров Украины, Министерство экономразвития и торговли, Министерство инфраструктуры, "Укрзализныцю", Генпрокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро Украины.

В письмах утверждается, что ПАО "Укрзализныця" организовала через свой "Центр обеспечения производства" проведение двух тендеров по продаже 25 апреля текущего года суммарно 46 тыс. тонн металлолома по коррупционой схеме.

При этом компании, которые не являются метпредприятиями, не допускаются к участию в конкурсе.

"Создана откровенная попытка нарушения действующего законодательства, чтобы убрать конкурентов от участия в аукционе и противоправного снижения цены торгов на металлолом, и тем самым нанесения убытков как ПАО "Укрзализныця", так и государству. Более того, ПАО "Укрзализныця" предусматривает два возможных варианта договора, которые существенно отличаются условиями предоплаты. Так, 50% предоплаты предусмотрено тех метпредприятий, которые являются поставщиками продукции для "Укрзализныци". Для других возможных участников тендера - 100% предоплаты. Такое условие откровенно прописано для ПАО "Интерпайп", которое поставляет колеса для "Укрзализныци. Все другие возможные участники тендера ставятся в худшие условия", - констатируется в письме "УАВторметресурса".

В ассоциации ломосборщиков призвали провести расследование "откровенно коррупционного сговора" и наказать виновных.

Как сообщалось, ПАО "Укрзализныця" выставила на продажу через тендер два лота лома черных металлов объемами 24 тыс. тонн и 22 тыс. тонн в рамках во исполнение поручения Кабинета министров Украины протокольного поручения наблюдательному совету компании о реализации скопившегося на предприятиях железной дороги металлолома через электронные системы с преимущественным правом закупки метпредприятиями страны.

Как сообщила "Укрзализныця" в тендерной информации, организатор аукциона - ООО "ТАБ ЮА". Начальная цена продажи первого лота (24 тыс. тонн) - 122,760 млн грн, или 5,115 тыс. грн за тонну, второго лота (22 тыс. тонн) - 116,930 млн грн, или 5,315 тыс. грн/тонна.

Срок подачи заявок на участие - 21 апреля 2017г включительно, дата проведения торгов - 25 апреля, минимальный шаг аукциона - 1%.

Гарантийный взнос участников - 10% первоначальной стоимости лота.

Согласно приложенному перечню документов, в тендере могут принимать участие специализированные металлургические предприятия.

"Укрзализныця" предлагает два возможных варианта договора, которые отличаются условиями предварительной оплаты: 50% - для предприятий, который предоставят копии договоров, подтверждающие, что метпредприятие является поставщиком продукции для "Укрзализныци" и предприятий ж/д транспорта Украины на протяжении последних трех лет, 100% - для метпредприятий, которые не осуществляли поставку продукции для "Укрзализныци" на протяжении последних трех лет.