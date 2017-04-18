Экономика

19:06 18.04.2017

Ощадбанк выиграл суд против "дочки" Сбербанка России, добился запрета для него использовать название "Сбербанк"

Хозяйственный суд Киева признал недействительными 10 торговых марок украинской "дочки" Сбербанка России и запретил банку использовать торговую марку "Сбербанк", сообщил Ощадбанк в пресс-релизе во вторник.

"Сегодня, 18 апреля 2017 года, Хозяйственный суд Киева вынес решение, согласно которому признаны недействительными десять торговых марок Сбербанка, последний лишен доменного имени sberbank.ua, удовлетворено требование о запрете использовать торговую марку "Сбербанк", говорится в сообщении.

Как сообщалось, Ощадбанк 15 января 2016 года подал в суд иск о защите своей торговой марки "Сбербанк", единственным законным владельцем которой на территории Украины является Ощадбанк на основании свидетельства от 10 сентября 2007 года.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе украинской "дочки" Сбербанка России, банк может подать апелляцию на решение суда.

"Данное решение суда не вступило в силу. ПАО "Сбербанк" имеет право подать апелляционную жалобу в предусмотренный законодательством срок, что является основанием пересмотра упомянутого решения судом высшей инстанции", - сказал представитель пресс-службы.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2017 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал 2-е место (210,099 млрд грн) среди 93 действовавших в стране банков.

ВАЖНОЕ

Китай увеличил добычу сланцевого газа в марте более чем в 1,5 раза

Обновление набсовета "Укрзализныци" пройдет до конца лета - Кравцов

Сбербанк отменил временные лимиты по карточкам для физлиц

Порошенко подписал закон о трехлетнем бюджетном планировании

ГПУ подозревает ПриватБанк в умышленном невыгодном кредитовании связанных лиц во время рефинансирования НБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Литвы и Латвии на 2017г, сохранил для Эстонии

СКМ в 2016 г. сократила неконсолидированный чистый убыток почти втрое

Boeing решил сократить сотни инженеров

"Укрзализныце" необходимо решать проблемы инфраструктуры и инвестировать в тягу- мнение

МВФ ухудшил прогноз падения ВВП Белоруссии в 2017 году до 0,8% с 0,5%

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
штаны мужские на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА