МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Литвы и Латвии на 2017г, сохранил для Эстонии

Международный валютный фонд ухудшил прогнозы экономического роста Литвы и Латвии на 2017 год. Прогноз для Эстонии остался неизменным.

Как говорится в апрельском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook), опубликованном МВФ во вторник, литовская экономика будет расти в этом году интенсивней, чем в 2016 году, однако уступит по темпам роста латвийской. Наиболее медленный рост ВВП ожидается в Эстонии.

По данным фонда, ВВП Литвы в 2017 году увеличится на 2,8% (в октябре 2016 года МВФ прогнозировал рост на 3%), в 2018 году - на 3,1%. Рост экономики Латвии в текущем году предполагается на уровне 3% (октябрьский прогноз - 3,4%), в будущем году - на 3,3%, Эстонии - на 2,5% (2,5%) и 2,8% соответственно.

Как говорится в обновленном обзоре, экономика зоны евро, в которую входит Литва, в этом году покажет рост на 1,7%, в 2018 году - на 1,6%.

Средняя годовая инфляция в Литве прогнозируется в 2017 году на уровне 2,8%, в следующем году - 2%, в Латвии - 2,8% и 2,5%, в Эстонии - 3,2% и 2,5%.

По прогнозам МВФ, уровень безработицы в Литве, составит в этом году 7,4%, в 2018 году - 7,2%, в Латвии - 9,4% и 9,2%, в Эстонии - 8,3% и 8,9%.

Дефицит текущего счета Литвы в этом году должен составить 1,6% от ВВП, в будущем году - 1,5%.

Ранее сообщалось, ВВП Литвы в 2016 году вырос на 2,3%, Латвии - на 2%, Эстонии - на 1,6%.