Boeing решил сократить сотни инженеров

Американский концерн Boeing, один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, объявил о намерении сократить сотни рабочих мест в сфере производства гражданских самолетов на фоне замедления темпов роста продаж. Увольнения начнутся 23 июня.

"Мы ожидаем, что сокращения затронут сотни сотрудников в штате Вашингтон и на других предприятиях нашей компании", - заявил официальный представитель Boeing Даг Адлер, отметив, что это касается инженерного персонала в сфере пассажирских самолетов.

"В постоянных усилиях по улучшению общей конкурентоспособности, инвестируя в наше будущее мы сокращаем затраты и приводим уровень занятости в соответствие с требованиями бизнеса и рынка", - говорится в сообщении Boeing. В нем отмечается, что сокращение штата будет происходить, в том числе, за счет программы добровольных увольнений, а также сохранения незанятыми рабочих мест после увольнения предыдущего сотрудника.

По данным профсоюзов, с января текущего года компания уже уволила 1,332 тыс. инженерных и технических сотрудников в Вашингтоне, пишет USA Today. С ноября 2013 года число работников Boeing в этом штате уменьшилось более чем на 12,6 тыс. человек.

По данным на 30 марта, всего в компании работало 146,962 тыс. человек, включая 74,196 тыс. в подразделении пассажирских самолетов. Годом ранее эти показатели составляли соответственно 159,054 тыс. человек и 82,127 тыс. человек, то есть уменьшились на 12,092 тыс. человек и 7,931 тыс. человек соответственно.