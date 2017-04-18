Экономика

17:19 18.04.2017

Boeing решил сократить сотни инженеров

Американский концерн Boeing, один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, объявил о намерении сократить сотни рабочих мест в сфере производства гражданских самолетов на фоне замедления темпов роста продаж. Увольнения начнутся 23 июня.

"Мы ожидаем, что сокращения затронут сотни сотрудников в штате Вашингтон и на других предприятиях нашей компании", - заявил официальный представитель Boeing Даг Адлер, отметив, что это касается инженерного персонала в сфере пассажирских самолетов.

"В постоянных усилиях по улучшению общей конкурентоспособности, инвестируя в наше будущее мы сокращаем затраты и приводим уровень занятости в соответствие с требованиями бизнеса и рынка", - говорится в сообщении Boeing. В нем отмечается, что сокращение штата будет происходить, в том числе, за счет программы добровольных увольнений, а также сохранения незанятыми рабочих мест после увольнения предыдущего сотрудника.

По данным профсоюзов, с января текущего года компания уже уволила 1,332 тыс. инженерных и технических сотрудников в Вашингтоне, пишет USA Today. С ноября 2013 года число работников Boeing в этом штате уменьшилось более чем на 12,6 тыс. человек.

По данным на 30 марта, всего в компании работало 146,962 тыс. человек, включая 74,196 тыс. в подразделении пассажирских самолетов. Годом ранее эти показатели составляли соответственно 159,054 тыс. человек и 82,127 тыс. человек, то есть уменьшились на 12,092 тыс. человек и 7,931 тыс. человек соответственно.

ВАЖНОЕ

Китай увеличил добычу сланцевого газа в марте более чем в 1,5 раза

Обновление набсовета "Укрзализныци" пройдет до конца лета - Кравцов

Сбербанк отменил временные лимиты по карточкам для физлиц

Порошенко подписал закон о трехлетнем бюджетном планировании

ГПУ подозревает ПриватБанк в умышленном невыгодном кредитовании связанных лиц во время рефинансирования НБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрзализныце" необходимо решать проблемы инфраструктуры и инвестировать в тягу- мнение

МВФ ухудшил прогноз падения ВВП Белоруссии в 2017 году до 0,8% с 0,5%

В Киеве с марта совершено около 20 противоправных действий в отношении банков, в том числе с российским капиталом – полиция

Ломосборщики обвиняют "Укрзализныцю" в прописывании условий тендеров по продаже металлолома под "Интерпайп"

"Укрзализныця" назначила на ближайшие выходные два доппопоезда из Киева на запад страны

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
торшеры цены
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА