Экономика

17:16 18.04.2017

"Укрзализныце" необходимо решать проблемы инфраструктуры и инвестировать в тягу- мнение

ПАО "Укрзализныця" необходимо решить ряд инфраструктурных проблем, а также ей целесообразно инвестировать в тяговый подвижной состав, считает начальник отдела стратегии и маркетинга "Метинвест холдинг" Сергей Скорбун.

"Нужно решить вопросы с инфраструктурой. Это два направления - в сторону Мариуполя и в сторону одесских портов. Если сейчас "Укрзализныця" не примет меры, то будет коллапс осенью, когда еще добавится зерно и энергетический уголь", - такое мнение он высказал в ходе конференции "Железные дороги Украины. Развитие и инвестиции" в Киеве во вторник.

Отдельной проблемой он также назвал ситуацию с тяговым подвижным составом.

"У бизнеса есть возможность инвестировать в вагоны, но если нет тяги, то эти инвестиции смысла не имеют. Все говорят, что нужно закупать вагоны, но, наверное, все-таки "Укрзализныце" надо сейчас сосредоточиться больше на обновлении своей тяги", - считает С.Скорбун.

Он уточнил, что действующая тарифная политика построена таким образом, что вкладывать деньги в покупку локомотивов бизнесу просто не имеет смысла.

Как сообщалось, "Укрзализныця" еще в конце 2014 года заявляла о необходимости допуска частного капитала в локомотивное хозяйство. При этом предполагалось, что частный тяговый подвижной состав может появиться на украинских железных дорогах не ранее, чем через пять-семь лет с момента создания АО "Укрзализныця" в соответствии с требованиями норм Европейского союза, использования частной тяги, поскольку это является мировой практикой.

Для этого необходимо разработать механизм для инвестирования в обновление парка, в частности, выделить из тарифа локомотивную составляющую, а также выделить инфраструктурную и вагонную составляющие, так как тариф ориентирован, в основном, на расстояние перевозки. Появление этих составляющих возможно при принятии закона "О железнодорожном транспорте" в новой редакции, поскольку им предусмотрена новая система тарифообразования.

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