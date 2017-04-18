Экономика

16:28 18.04.2017

МВФ ухудшил прогноз падения ВВП Белоруссии в 2017 году до 0,8% с 0,5%

Международный валютный фонд прогнозирует, что ВВП Белоруссии в 2017 году сократится на 0,8%, в 2018 году экономика республики продемонстрирует рост на 0,6%, говорится в апрельском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook, WEO).

Ранее МВФ ожидал снижение ВВП страны в текущем году на 0,5%.

Инфляция в Белоруссии в 2017 году, по оценке МВФ, составит 9,3% (предыдущий прогноз - 12%), в 2018 году - 8,7%.

Как сообщалось, ВВП Белоруссии в 2016 году снизился на 2,6%, МВФ прогнозировал падение на 3%. По данным Белстата, по итогам января-марта 2017 года рост ВВП составил 0,3%, инфляция - 1,7%.

Правительство Белоруссии рассчитывает на рост ВВП на 0,2% по итогам первого полугодия 2017 года и на 1,7% по итогам 2017 года. Согласно прогнозу социально-экономического развития на текущий год, инфляция по итогам года не должна превысить 9%.

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