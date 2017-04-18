Ломосборщики обвиняют "Укрзализныцю" в прописывании условий тендеров по продаже металлолома под "Интерпайп"

Руководство "Украинской ассоциации вторичных металлов и ресурсов" ("УАВторметресурс") обвинило ПАО "Укрзализныця" в составлении условий тендеров по реализации скопившегося на предприятиях железной дороги металлолома через электронные системы с преимущественным правом закупки металлургическими предприятиями страны в интересах трубно-колесной компании (ТКК) "Интерпайп" (Днепр).

Соответствующие письма, копиями которых располагает агентство "Интерфакс-Украина", "УАВторметресурс" направил 14 апреля текущего года в Кабинет министров Украины, Министерство экономразвития и торговли, Министерство инфраструктуры, "Укрзализныцю", Генпрокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро Украины.

В письмах утверждается, что ПАО "Укрзализныця" организовала через свой "Центр обеспечения производства" проведение двух тендеров по продаже 25 апреля текущего года суммарно 46 тыс. тонн металлолома по коррупционой схеме.

При этом компании, которые не являются металлургическими предприятиями, не допускаются к участию в конкурсе.

"Создана откровенная попытка нарушения действующего законодательства, чтобы убрать конкурентов от участия в аукционе и противоправного снижения цены торгов на металлолом, и тем самым нанесения убытков как ПАО "Укрзализныця", так и государству. Более того, ПАО "Укрзализныця" предусматривает два возможных варианта договора, которые существенно отличаются условиями предоплаты. Так, 50% предоплаты предусмотрено тех метпредприятий, которые являются поставщиками продукции для "Укрзализныци". Для других возможных участников тендера - 100% предоплаты. Такое условие откровенно прописано для ПАО "Интерпайп", которое поставляет колеса для "Укрзализныци. Все другие возможные участники тендера ставятся в худшие условия", - констатируется в письме "УАВторметресурса".

В ассоциации ломосборщиков призывают провести расследование "откровенно коррупционного сговора" и наказать виновных.

Как сообщалось, ПАО "Укрзализныця" выставила на продажу через тендер два лота лома черных металлов объемами 24 тыс. тонн и 22 тыс. тонн в рамках во исполнение поручения Кабинета министров Украины протокольного поручения наблюдательному совету компании о реализации скопившегося на предприятиях железной дороги металлолома через электронные системы с преимущественным правом закупки металлургическими предприятиями страны.

Как сообщила "Укрзализныця" в тендерной информации, организатор аукциона - ООО "ТАБ ЮА".

Начальная цена продажи первого лота (24 тыс. тонн) - 122,760 млн грн, или 5,115 тыс. грн за тонну, второго лота (22 тыс. тонн) - 116,930 млн грн, или 5,315 тыс. грн/тонна.

Срок подачи заявок на участие - 21 апреля 2017г включительно, дата проведения торгов - 25 апреля, минимальный шаг аукциона - 1%.

Гарантийный взнос участников - 10% первоначальной стоимости лота.

Согласно приложенному перечню документов, в тендере могут принимать участие специализированные металлургические предприятия.

"Укрзализныця" предлагает два возможных варианта договора, которые отличаются условиями предварительной оплаты: 50% - для предприятий, который предоставят копии договоров, подтверждающие, что метпредприятие является поставщиком продукции для "Укрзализныци" и предприятий ж/д транспорта Украины на протяжении последних трех лет, 100% - для метпредприятий, которые не осуществляли поставку продукции для "Укрзализныци" на протяжении последних трех лет.

Кроме того, сообщалось, что Кабинет министров Украины 1 марта текущего года дал протокольное поручение наблюдательному совету ПАО "Укрзализныця" рассмотреть вопрос реализации скопившегося на предприятиях железной дороги металлолома через электронные системы с преимущественным правом закупки метпредприятиями страны.

Соответствующее предложение на заседании правительства внес первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов. При этом он отметил, что данное протокольное решение вносится на основании состоявшегося во вторник совещания с металлургами под руководством премьер-министра - об обеспечении отечественных металлургических предприятий металлоломом.

"По результатам совещания наблюдательному совету ПАО "Укрзализныця" с целью защиты интересов предприятий отечественной металлургической промышленности рассмотреть на своем заседании вопрос о реализации металлолома с использованием электронных систем с предоставлением преимущества (на покупку - ИФ) отечественным предприятиям", - зачитал проект решения М. Нефедов.

Кроме того, сообщалось, что глава правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун заявил, что в 2107 году "Укрзализныця" начинает продажу металлолома, планирует продать 130 тыс. тонн.

Ранее эксперты оценивали общие запасы лома "Укрзализныци" на уровне 400-450 тыс. тонн.