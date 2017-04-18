"Укрзализныця" назначила на ближайшие выходные два доппопоезда из Киева на запад страны

ПАО "Укрзализныця", для удобного выезда граждан на запад страны на ближайшие выходные, назначило дополнительные поезда: №217/218 Киев - Ивано-Франковск - Рахов и №207 Киев - Ужгород.

Как сообщается в пресс-релизе компании во вторник, из Киева поезда отправятся в пятницу, 21 апреля, а обратно - в воскресенье, 23 апреля.

Поезд №217 / 218 отправится из Киева 21 апреля в 15:22, прибудет в Рахов на следующий день в 07:15. Обратно отправление из Рахова 23 апреля в 17:38 и прибытие в Киев в понедельник, 24 апреля, в 09:16. В составе поезда купейные и плацкартные вагоны. Поезд проследует через Шепетовку, Львов, Ивано-Франковск, Ворохту.

Поезд №207 Киев - Ужгород отправится из Киева 21 апреля в 17:24 и прибудет в Ужгород на следующий день в 9:29. Обратно отправление из Ужгорода 23 апреля в 13:05 и прибытие в Киев на следующий день в 05:00. Поезд проследует через Мукачево, Славское, Львов, Тернополь, Хмельницкий. В составе поезда плацкартные и купейные вагоны.

Билеты на эти дополнительные поезда можно приобрести на сайте ПАО и в железнодорожных кассах.