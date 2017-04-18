J&J увеличила прибыль и выручку в I квартале, улучшила прогноз на 2017 г.

Американская Johnson & Johnson (J&J), крупнейший мировой производитель медицинских товаров, увеличила чистую прибыль в расчете на акцию и выручку в первом квартале 2017 года, а также повысила прогноз финпоказаталей на весь год в целом.

Как говорится в пресс-релизе J&J, ее чистая прибыль в январе-марте составила $4,42 млрд, или $1,61 в расчете на акцию, по сравнению с $4,46 млрд, или $1,59 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,83 на акцию.

Выручка компании в январе-марте увеличилась до $17,77 млрд с $17,48 млрд.

Эксперты, опрошенные агентством FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль J&J на уровне $1,77 на акцию, выручку - в $18,02 млрд.

Согласно обновленному прогнозу компании, ее прибыль в этом году составит $7-7,15 в расчете на акцию, выручка - $75,4-76,1 млрд. Ранее J&J прогнозировала годовую прибыль на уровне $6,93-7,08 на акцию при выручке в $74,1-74,8 млрд.

Выручка фармацевтического подразделения J&J в январе-марте увеличилась на 0,8% - до $8,2 млрд, продажи фармпрепаратов компании в США снизились на 1,3%, в мире - выросли на 4,1%.

Подразделение, выпускающее медицинские устройства и диагностическое оборудование, повысило выручку на 3% - до $6,3 млрд.

Выручка бизнеса по выпуску потребительских товаров медицинского назначения увеличилась на 1%, до $3,2 млрд.

Акции J&J на предварительных торгах во вторник дешевеют на 1%, с начала года капитализация компании выросла на 9%, до $338,8 млрд.