"Укроборонпром" предлагает активистам принять участие в общественном аудите госконцерна

В госконцерне "Укроборонпром" отвергают озвученные в СМИ активистами-расследователями обвинения в организации менеджментом госконцерна теневых коррупционных схем по выводу из оборонной отрасли госсредств, и предлагают им принять участие в общественном аудите госконцерна.

"Концерн является наиболее заинтересованной стороной в прозрачной работе оборонной отрасли Украины. Его менеджмент готов сурово наказывать тех, кто пытается организовать теневые схемы внутри концерна", - говорится в размещенном на сайте "Укроборонпрома" заявлении пресс-службы госконцерна.

"Укроборонпром" предлагает общественной организации "Центр "Эйдос" посетить заводы, приобщиться к общественному аудиту концерна и лично пообщаться с топ-менеджментом предприятия", - добавляют в госконцерне.

При этом в "Укроборонпроме" также заявляют о системном сотрудничестве с правоохранительными органами в рамках начатой в 2014 году на его предприятиях "антикоррупционной программы" и увязывают озвученные общественной организацией обвинения с "политизацией" заявленного в стране курса на борьбу с коррупцией.

Как заявляет пресс-служба, в настоящее время в стране происходит "горячий политический дискурс между общественными активистами и различными политическими силами". В этой связи в госконцерне называют "безответственностью" желание "втянуть в него" "Укроборонпром" в условиях развязанной в отношении страны внешней агрессии.

На днях активисты общественной организации "Центр "Эйдос" озвучили в СМИ обвинения в организации менеджментом "Укроборонпрома" теневых коррупционных схем по выводу через фиктивные фирмы-"однодневки" госсредств из оборонной отрасли. Обвинения озвучены по итогам расследования, проведенного в рамках проекта Центра локального самоуправления "Без коррупции". Расследование проводилось при финансовой поддержке программной инициативы "Демократическая практика" международного фонда.

По оценкам активистов, призванный обеспечивать контроль за финансовой деятельностью госконцерна наблюдательный совет "Укроборонпрома", "неправомочен" с октября 2016 года, после сложения полномочий главы НС народного депутатата от "Народного фронта" Сергея Пашинского.

В созданный в 2010 году указом президента "Укроборонпром" входит более 130 предприятий ОПК, включая госкомпанию "Укрспецэкспорт" и ее дочерние предприятия. В соответствии с принятым ВР в июне 2011 года законом Украины, "Укроборонпром" совместно с правительством обеспечивает управление объектами госсобственности в ОПК.

Согласно уставу госконцерна, органами управления "Укроборонпрома" выступают набсовет, совет директоров и гендиректор. Высшим органом управления является набсовет в составе пяти членов с полномочиями сроком на пять лет, трое из которых назначаются президентом, двое – уполномоченным органом управления (Министерство экономического развития и торговли - ИФ). Действующий состав набсовета концерном не озвучивается. В ноябре 2016 года президент своим указом вывел из состава НС "Укроборонпрома" возглавлявшего НС главу парламентского комитета по нацбезопасности и обороне С. Пашинского. Нардеп заявил, что подал главе государства прошение об отставке с этой должности во избежание "спекуляций о конфликте интересов".

Планы взять под жесткий контроль проведение финаудита предприятий-участников "Укроборонпрома" озвучило также украинское представительство международной антикоррупционной Transparency International (TI). В настоящее время "Укроборонпром" совместно со сформированным TI Независимым антикоррупционным комитетом по вопросам обороны (НАКО) готовят тендер по выбору международной аудиторской компании для предусмотренного стратегией реформирования "Укроборонпрома" финуадита предприятий госконцерна. Решение задачи по привлечению финансирования на проведение аудита обеспечит НАКО.

Cогласно озвученным "Укроборонпромом" данным, суммарный чистый доход предприятий участников госконцерна по итогам 2016 год увеличился в сравнении с 2015 годом на 31,2% - до 28,3 млрд грн. Финрезультат от операционной деятельности по итогам 2016 года составил 2 млрд 344 млн грн. Суммарная чистая прибыль предприятий-участников "Укроборонпрома" по итогам 2015 года составила 1,626 млрд грн, тогда как по итогам работы в 2014 году суммарный чистый убыток составил 348 млн грн. Полный финансовый результат за 2015 год, а также за 2016 год, госконцерном не озвучивался.