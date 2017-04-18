"Укрспецэкспорт" объявил тендер на ДМС с ожидаемой ценой 1,8 млн грн

Государственная компания "Укрспецэкспорт" (Киев) объявила тендер на добровольное медицинское страхование (ДМС) с ожидаемой стоимостью закупки услуги 1,8 млн грн, сообщается в системе электронных госзакупок ProZorro.

Согласно информации системы, всего застраховать предлагается ориентировочно 440 сотрудников компании. Из них сотрудников старше 60 лет – 7%, инвалидов I группы – один человек, II – 11 человек, III – шесть человек, 48 водителей, 20 беременных. Страховая сумма на одного застрахованного составляет 100 тыс. грн.

Срок действия договора - один год.

Как отмечается, минимальный шаг понижения цены составляет 9 тыс. грн.

Тендерное предложение обеспечивается электронной гарантией в размере 18 тыс. грн.

Конечный срок подачи документов по тендеру – 13:00 3 мая 2017 года.