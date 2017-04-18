Экономика

11:23 18.04.2017

Минск и Пекин предварительно договорились о выходе China Citic Bank на рынок Белоруссии - Лукашенко

Беларусь и Китай достигли предварительной договоренности о выходе China Citic Bank на белорусский рынок, сообщил президент страны Александр Лукашенко, встречаясь во вторник в Минске с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном.

"Белоруссия заинтересована в привлечении китайских компаний в банковский сектор. Есть предварительные договоренности по выходу China Citic Bank на белорусский рынок. Сейчас нужно разрешение компетентных органов Китая", - цитирует А.Лукашенко госагентство "БелТА".

"Кроме того, мы заинтересованы разместить белорусские облигации на вашем финансовом рынке. Необходимы соответствующие поручения для оперативного прохождения процедур в Народном банке Китая", - добавил президент.

По информации пресс-службы, президент упомянул, что в последние дни Чжан Дэцзян успел провести в Беларусь немало официальных встреч - "все они были предметными и содержательными". "Думаю, вы заметили, что приоритетное внимание в ходе переговоров уделяется вопросам экономического и политического взаимодействия. Это не удивительно", - отметил А.Лукашенко.

Глава беларуского государства предложил представителю КНР обсудить ряд вопросов, касающихся развития взаимодействия в инвестиционной, торговой и финансовой сферах.

Совладельцем China Citic Bank является Citic Ltd. - крупнейший китайский конгломерат.

Citic в настоящее время реализует два крупных проекта в Белоруссии - это строительство завода по производству легковых автомобилей Jeely и модернизация Оршанского льнокомбината. Общая стоимость проектов - около $350 млн.

Ранее руководство Citic вело переговоры с белорусскими властями о создании китайско-белорусского межгосударственного инвестиционного фонда.

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