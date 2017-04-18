Украина начала антидемпинговое расследование в отношении карбамидо-формальдегидной смолы и концентрата из РФ

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) начала антидемпинговое расследование в отношении карбамидо-формальдегидной смолы и концентрата, импортируемой из РФ, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

Решение о начале такого расследования МКМТ приняла на заседании 13 апреля.

"В ходе расследования будут изучаться информация и доказательства наличия демпинга, вреда и причинно-следственные связи между ними. По результатам проведенных исследований будет принято решение по целесообразности применения антидемпинговых мер", - говорится в сообщении.

Жалобщиком по делу выступает украинский производитель аналогичной продукции ООО "Карпатсмолы".