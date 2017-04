NYX 22 апреля откроет второй флагманский магазин в столичном ТРЦ Sky Mall

В торгово-развлекательном центре (ТРЦ) Sky Mall (Киев) 22 апреля 2017 года состоится официальное открытие второго в Украине монобрендового магазина NYX Professional Makeup.

Как сообщила агентству "Интерфакс-Украина" маркетинг-директор бренда NYX Professional Makeup (Украина) Анна Добрянская, площадь нового магазина с полным ассортиментом косметики NYX Professional Makeup составит 80 кв. м. Он разместится на втором этаже возле центрального атриума ТРЦ Sky Mall.

По словам А.Добрянской, в планах NYX Professional Makeup на текущий год – развить сеть магазинов в столице, а в дальнейшем продолжить экспансию в других городах Украины.

"Экспансия в регионы запланирована не ранее второго квартала 2018 года", - добавила маркетинг-директор бренда, не уточнив при этом, в каких именно городах сеть намерена открывать торговые точки.

По ее словам, стратегия развития бренда NYX Professional Makeup в Украине заключается в построении профессионального имиджа бренда, что включает участие в специализированных выставках, а также сотрудничество со школами макияжа и визажистами.

Оценивая потенциал бренда NYX Professional Makeup на рынке Украины, А.Добрянская отметила, что он достаточно большой, так как рынок профессиональной косметики в Украине слабо насыщен.

"Рынок представлен ограниченным количеством брендов, такими как MAC, NYX Professional makeup, Inglot, Make Up For Ever, Make Up Atelier. Большую часть брендов/продуктов, за которыми охотятся визажисты, приходится привозить с собой из поездок, или заказывать с международных, американских сайтов", - резюмировала А.Добрянская.

Как сообщалось, в декабре 2016 года в первой линии ТЦ Globus открылся первый флагманский монобрендовый магазин мирового бренда профессионального макияжа NYX Professional Makeup площадью 81,5 кв. м.

Бренд NYX Professional Makeup основан в 1999 году в Лос-Анжелесе. Ассортимент магазинов сети включает в себя более 2 тыс. товарных позиций.