TripMyDream намерен в 2017г. нарастить продажи авиабилетов с помощью своего портала в шесть раз

Сервис поиска путешествий TripMyDream планирует в текущем году нарастить продажи авиабилетов с помощью своего портала в шесть раз, сообщил сооснователь сервиса Андрей Буренок.

Как отметил он в интервью агентству "Интерфакс-Украина", по его собственным подсчетам, не учитывая продажи напрямую через сайты авиакомпаний, чартеры, лоукосты, в целом в Украине в 2016 году продано 2-2,5 млн авиабилетов, что больше, чем в 2015 году. Доля онлайна в продажах составляет 40%.

"Между тем, мы не продаем билеты как Tickets.ua, "Пилот" - они наши партнеры. Мы даем трафик, перенаправляем на сайты по продаже. В денежном выражении в 2016 году в Украине в целом проданы билеты примерно на $700 млн, прибыль от продаж составила около $30 млн. По нашим подсчетам, через нас покупается около 5% от общего объема авиабилетов в онлайне. Рассчитываем на 30% до конца этого года. Это наша амбициозная цель - мы должны увеличить продажи в шесть раз", - сообщил он.

На вопрос, кто является основным клиентом сервиса и что выбирают больше, он сообщил, что это чаще всего любители экскурсионного отдыха, затем - любители пляжей и экзотических мест. Превалируют экскурсионные города, поездки с экскурсиями на два-четыре дня.

"Активные пользователи у нас из Украины, России, ряда европейских стран", - добавил А.Буренок.

TripMyDream – сервис, помогающий пользователям интернета найти подходящее путешествие, включающее авиабилеты, отели и другие варианты проживания, а также услуги, связанные с путешествиями (страховки, трансферы, экскурсии), предоставленные партнерами. Основателями сервиса являются Андрей Буренок и Тарас Полищук.

Полный текст интервью с А.Буренок и Т.Полищуком будет опубликован на веб-сайте агентства "Интерфакс-Украина"