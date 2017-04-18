Число пользователей Netflix в I кв. выросло меньше прогноза, во II кв. ожидается подъем до 102 млн

Крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке Netflix не оправдал прогнозы собственного руководства и рынка по темпам рост числа подписчиков в I квартале 2017 года, однако прибыль компании превысила ожидания.

В текущем квартале Netflix рассчитывает преодолеть знаковую отметку в 100 млн пользователей: предполагается, что количество абонентов в США увеличится на 600 тыс. человек, в остальных странах - на 2,6 млн человек, а в результате аудитория сервиса составит 102 млн человек.

Как говорится в отчетности Netflix, прибыль в расчете на акцию в I квартале составила 40 центов при выручке $2,64 млрд. Консенсус-прогноз Уолл-стрит предполагал рост прибыли с 6 центов до 37 центов на акцию, выручки - с $1,96 млрд до $2,64 млрд.

На конец I квартала у Netflix было почти 99 млн подписчиков, их число за три месяца увеличилось на 4,95 млн вместо ожидавшихся самой компаний 5,2 млн и прогноза Уолл-стрит в 5,3 млн. В январе-марте 2016 года прирост составлял 6,7 млн человек.

Продажи услуг потокового видео в США в минувшем квартале принесли компании $1,47 млрд, что было на $10 млн ниже консенсуса, в других странах - $1,046 млрд, или на $4 млн меньше ожиданий рынка.

Во II квартале Netflix рассчитывает сохранить совокупную выручку на уровне $2,64 млрд.

В общей сложности в 2017 году компания потратит более $1 млрд на продвижение собственных телесериалов, включая "Карточный домик", "Корона" и "Оранжевый - хит сезона".

Акции Netflix на дополнительных торгах в понедельник сначала отреагировали на отчетности снижением на 3%, но затем перешли к росту и подорожали на 1,4%. Капитализация компании превышает $61,5 млрд.