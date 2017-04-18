Экономика

10:57 18.04.2017

Аэропорт "Борисполь" в январе-марте увеличил общий пассажиропоток на 32%, транзитный – на 49%

Международный аэропорт "Борисполь" (Киев), крупнейший аэропорт страны, в январе-марте 2017 года увеличил пассажиропоток на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 2 млн человек.

Как сообщается в пресс-релизе аэропорта, в первом квартале 2017 года количество трансферных пассажиров выросло на 49% по сравнению с первым кварталом 2016 года - до 0,6 млн человек.

"Результаты 1-го квартала 2017 года являются подтверждением эффективности хабовой стратегии аэропорта "Борисполь". Мы должны максимально раскрыть потенциал аэропорта и уже в этом году сможем привлечь более 10 миллионов пассажиров", - цитируется в сообщении генеральный директор "Борисполя" Павел Рябикин.

В аэропорту отметили, что этих показателей удалось достичь за счет налаживания сотрудничества с базовым авиаперевозчиком - авиакомпанией "Международные авиалинии Украины" и усовершенствованию технологических процессов по обслуживанию пассажиров.

Как отмечается в пресс-релизе, по итогам 2016 года аэропорт достиг максимальных показателей за всю историю существования предприятия.

"Количество обслуженных пассажиров за год возросло на 1,37 миллиона - до уровня 8,65 млн человек. Наибольший рост достигнут за счет привлечения с иностранных рынков трансферных пассажиров. За год количество таких пассажиров выросло на 0,76 миллиона - до уровня 2,31 млн пассажиров", - уточняется в пресс-релизе".

Международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую - длиной 3,500 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.

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