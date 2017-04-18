Экономика

10:35 18.04.2017

Украина с начала апреля пополнила ПХГ 111 млн куб. м газа

Украина в период с 1 по 16 апреля 2017 года пополнила свои подземные хранилища (ПХГ) 110,68 млн куб. м природного газа.

Согласно оперативным данным ПАО "Укртрансгаз", за этот период в ПХГ было закачано 243,61 млн куб. м газа, отобрано – 132,93 млн куб. м.

По состоянию на 16 апреля 2017 года в хранилищах накоплено 8 млрд 328,63 млн куб. м газа, на аналогичную дату годом ранее в ПХГ было 8 млрд 595,04 млн куб. м, а 16 апреля 2015 года – 7 млрд 813,84 млн куб. м.

По состоянию на 16 апреля 2017 года газ импортировался в суточном режиме 15,634 млн куб. м (Словакия – 10,964 млн куб. м, Венгрия – 3,44 млн куб. м, Польша – 1,23 млн куб. м). В целом за 1-16 апреля импорт составил 242,7 млн куб. м.

Добыча газа в Украине 16 апреля составила 57,295 млн куб. м ("Укргазвыдобування" – 41,763 млн куб. м, "Укрнафта" – 3,345 млн куб. м, другие компании – 12,187 млн куб. м). В целом за 1-16 апреля внутренняя добыча составила 913,3 млн куб. м.

Транзит газа через ГТС Украины по итогам 1-16 апреля составил 3 млрд 827,2 млн куб. м или в среднем – 239,2 млн куб. м в сутки.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

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