Казахстан значительно снизит добычу нефти в мае-июне для выполнения обязательств перед ОПЕК

Казахстан значительно сократит добычу нефти в мае-июне 2017 года и, таким образом, выполнит обязательства перед ОПЕК по снижению добычи нефти в первом полугодии, заявил министр энергетики Канат Бозумбаев журналистам во вторник после заседания правительства.

"Казахстан не брал на себя обязательства каждый месяц придерживаться какого-то объема добычи. Казахстан взял на себя обязательства в течение полугода - с 1 января по 1 июля - чтобы средняя добыча была не более 1,7 млн баррелей "минус" 20 тыс. в сутки", - сказал К.Бозумбаев. По его словам, в январе добыча снизилась в среднем на 30 тыс. баррелей в сутки, в феврале показатели немного выросли, а в марте объем добычи превысил 1,7 млн тонн баррелей.

"В апреле ситуация чуть поменяется, в мае мы предполагаем, что значительно снизим добычу и в июне тоже предполагаем снижение. Все зависит от Карачаганака, Тенгиза и Кашагана", - сказал министр.

К.Бозумбаев отметил, что в связи с климатическими условиями летом добыча нефти в Казахстане снижается. И план по выполнению обязательств перед ОПЕК был составлен с учетом погодных особенностей Казахстана. "Летом - с июня по август - обычно добыча значительно снижается. Когда мы принимали такое решение, мы эти факторы учитывали. Я думаю, что мы свои обязательства выполним. Казахстан будет стараться выполнять свои обязательства", - сказал глава Минэнерго.

Страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились сокращать добычу нефти в течение первого полугодия 2017 года для стабилизации нефтяного рынка. Страны ОПЕК должны сократить ее на 1,2 млн баррелей в сутки, страны не-ОПЕК - на 558 тыс. баррелей в сутки, в том числе Казахстан - на 20 тыс. баррелей в сутки. Данное соглашение может быть продлено еще на полгода.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ранее отмечало, что страны ОПЕК в январе-феврале 2017 года выполнили соглашение по сокращению добычи нефти на 98%, страны не-ОПЕК - на 37%.