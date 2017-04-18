Авиакомпания United Airlines изменит правила проезда сотрудников после скандала

Американская авиакомпания United Airlines изменит правила посадки сотрудников на собственные рейсы после скандала с 69-летним пассажиром, врачом вьетнамского происхождения Дэвидом Дао, которого силой вывели из самолета, сообщает BBC.

Четвертая по объему перевозок авиакомпания США заявила, что в будущем его сотрудники будут получать места не меньше, чем за час до вылета.

11 апреля сотрудники службы безопасности чикагского аэропорта буквально выволокли Д.Дао из самолета, который должен был вылететь из Чикаго в Луисвилль. При этом пожилой врач лишился двух передних зубов, у него был сломан нос.

Экипаж самолета United привлек службу безопасности из-за овербукинга - билетов на самолет было выписано больше, чем было мест в салоне, - и отказа пассажиров уступить места добровольно. При этом авиакомпании нужно было посадить на рейс своих сотрудников, которые должны были выйти на работу в другом городе на следующий день.

Сотрудники United попросили пассажиров уступить свои билеты в обмен на место на рейсе на следующий день, номер в гостинице и денежную компенсацию. После того, как добровольцев не нашлось, с помощью компьютера были выбраны четыре произвольных пассажиров, которые были обязаны покинуть рейс.

Д.Дао был одним из таких пассажиров, но отказался подчиниться, сославшись на то, что его тоже ждут работа и пациенты, после чего три охранника выволокли его силой. Инцидент был заснят двумя попутчиками на камеры телефонов, после чего видео разошлись по соцсетям и вызвали волну возмущений. На записи видно, как кричащего мужчину несут по самолету за руки и за ноги.

Пострадавший заявил о намерении подать в суд на United. Его адвокат заявил, что Д.Дао считает произошедшее "более ужасным и мучительным, чем то, что он пережил, покидая Вьетнам".

Гендиректор United Оскар Муньос сначала попросил прощения за то, что пришлось "переместить" пассажиров, и объяснил, что один из них вел себя "враждебно". Это заявление было воспринято многими как попытка уйти от комментария относительно применения силы к пассажиру.

Позже О.Муньос выпустил еще одно заявление. На этот раз он признал, что произошло "ужасное происшествие". Авиакомпания обещала вернуть деньги за полет всем пассажирам рейса.