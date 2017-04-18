Британская оппозиция требует расследования роли Банка Англии в манипулировании ставками LIBOR

Министр финансов теневого кабинета (официальной оппозиции) Великобритании, лейборист Джон Макдоннелл требует провести срочное публичное расследование в связи с возможным участием должностных лиц Банка Англии в банковском сговоре с целью манипулирования Лондонской межбанковской ставкой предложения (LIBOR), пишет The Guardian.

В минувшие выходные он направил главе британского Минфина Филипу Хэммонду письмо, в котором отмечал, что в свете новых обвинений в адрес Банка Англии "требуется срочная реакция правительства".

Журналисты программы BBC Panorama заявили, что у них имеются свидетельства о том, что Банк Англии оказывал давление на процесс фиксирования LIBOR - ставок, которые лежат в основе финансовых контрактов более чем на $350 трлн. В частности, в их распоряжении оказалась запись телефонных переговоров двух банкиров Barclays, в ходе которых один из собеседников говорил, что правительство и ЦБ настаивают на снижении ставки, предлагаемой Barclays для расчета LIBOR.

"Крайне важно прояснить, кто и когда принимал решения о махинациях с LIBOR, чтобы школы, больницы и местные органы власти, которые понесли убытки, смогли получить причитающуюся им компенсацию, а доверие общественности к нашей банковской системе и государственным институтам было восстановлено", - написал Дж.Макдоннелл.

Ставки LIBOR рассчитываются для 5 валют и 7 различных сроков кредитования (от overnight до года) и публикуются ежедневно. LIBOR стала объектом пристального внимания регуляторов после того, как трейдеры крупнейших банков мира были уличены в сговоре с целью манипулирования этими ставками.

С момента запуска ставок в октябре 1984 года за их определение отвечала Ассоциация британских банков (BAA), однако с апреля 2013 года она была лишена этих полномочий.

В общей сложности крупнейшие банки мира с 2012 года выплатили штрафы на сумму свыше $9 млрд в связи с обвинениями в манипулировании LIBOR. Первым в июне 2012 года властями США и Великобритании был оштрафован Barclays. Из-за скандала прежний глава лондонского банка Роберт Даймонд ушел в отставку.

В том же 2012 году бывший топ-менеджер Barclays Джерри дель Миссьер оправдывал свои действия и приказы сотрудникам о манипулировании процентными ставками тем, что он якобы был уверен в том, что действует по инструкции британского центробанка.