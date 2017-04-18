Большинство фондовых индексов АТР растут во вторник, Гонконг и Австралия в минусе

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут во вторник вслед за рынком акций США и укреплением доллара, однако сохраняются некоторые очаги слабости, пишет MarketWatch.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,8%.

"Не было существенного снижения геополитических рисков", поэтому спокойствия на рынках ждать не приходится, заявил старший рыночный аналитик Matsui Securities Томоитиро Кубота, подразумевая сложную ситуацию вокруг КНДР и американо-японские переговоры по экономическим вопросам.

Японский Nikkei 225 прибавил 0,4%, более широкий индекс Topix - 0,5%. Иена подешевела более чем на 1% по отношению к целому ряду валют с закрытия азиатских торгов в понедельник, что поддерживает акции экспортеров и финкомпаний Японии.

Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%.

Вместе с тем гонконгский Hang Seng опустился на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1%. Биржи Гонконга и Сиднея были закрыты в прошлую пятницу и в этот понедельник в связи с пасхальными каникулами.

Индийский S&P BSE Sensex прибавил 0,9% благодаря активному росту стоимости акций производителей алюминия: National Aluminum - на 5,3%, Vedanta - на 4,2%, Hindalco - на 4,9%.

По данным СМИ, власти Китая приостановили работу трех новых алюминиевых комбинатов общей мощностью 2 млн тонн и потребовали проверки соответствия остальных новых проектов правилам 2015 года, направленных на ограничение производственных мощностей и потребления электроэнергии, а также на улучшение экологической обстановки.

При этом акции Aluminum Corp. of China (Chinalco) подорожали на 0,2% вслед за ростом цены алюминия в Шанхае и Лондоне.

Снижению в Австралии способствует распродажа акций горнорудных компаний на фоне падения цен на железную руду. В частности, Fortescue потеряла 6,8% во вторник, доведя падение с начала апреля до более чем 17%.

На фоне ослабления иены акции Mazda Motor подорожали на 1,6%, Nomura - на 0,8%, Mitsubishi UFJ - на 1,1%.