Сбербанк отменил временные лимиты по карточкам для физлиц

Сбербанк (Киев) заявил об отмене с 14 апреля всех ранее установленных временных лимитов на осуществление наличных и безналичных операций по карточным счетам физических лиц в национальной и иностранной валюте.

"Начиная с указанной даты, выдача наличных средств, расчет в торгово-сервисной сети и сети интернет, а также переводы средств на другие счета и карточки будут осуществляться без ограничений по сумме", – говорится в сообщении финучреждения на его сайте.

В то же время находящийся в настоящее время в процессе продажи Сбербанк, как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" несколько его клиентов, временно заблокировал карточки, владельцы которых не вняли просьбам финучреждения и не обновили свои персональные данные.

Сбербанк (ранее - ПАО "Дочерний банк Сбербанка России", до этого - банк "НРБ") основан в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России.

По данным Нацбанка Украины, на 1 января 2017 года по размеру активов (48,356 млрд грн) он занимал шестое место среди 93 действовавших в стране банков. Сбербанк, по его данным, обслуживает свыше 1 млн физических лиц в Украине.

Украинские банки с российским капиталом, в особенности подконтрольные государству, после аннексии Россией Крыма и военных действий на Донбассе неоднократно подвергались различного вида нападениям. Ситуация обострилась после того, как 7 марта 2017 года Сбербанк России сообщил о готовности обслуживать лиц-владельцев "паспортов" непризнанных "ДНР" и "ЛНР" согласно указу президента России Владимира Путина.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сразу же выступил за закрытие украинского Сбербанка и потребовал скорейших санкций к нему со стороны Нацбанка Украины. С 16 марта президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций к пяти банкам с российским капиталом в части запрета выводить капитал за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

Одновременно представители националистических организаций 13 марта в центре Киева символически замуровали вход в центральное отделение ПАО "Сбербанк" на ул. Владимирская, 46. В целях безопасности работа отделения банка была временно приостановлена. Помимо того в эти же дни в нескольких областях Украины неизвестные заблокировали работу десятков банкоматов банков с российским капиталом, действующих на территории страны, а также ряда их отделений. Подобные акции продолжаются уже свыше месяца.

В этих условиях украинский Сбербанк с 15 марта установил временные суточные лимиты по операциям, а затем даже несколько ужесточил их.

Затем 27 марта Сбербанк России объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов, куда войдут латвийский Norvik Banka и беларуская частная компания. Основным покупателем выступает сын владельца нефтяной компании "Русснефть" Михаила Гуцериева Саид, который приобретает 77,5% акций. Сбербанк анонсировал, что сделка будет закрыта в первом полугодии 2017 года.