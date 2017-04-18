Нефть стабильна после снижения накануне

Цены на нефть стабильны во вторник после снижения по итогам предыдущей сессии на опасениях увеличения запасов в США.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК поднялась на $0,04 (0,07%) - до $55,4 за баррель. К закрытию рынка в понедельник фьючерсы снизились в цене на $0,53 (0,95%) - до $55,36 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,01 (0,02%) - до $52,66 за баррель. Контракт подешевел на $0,53 (1%) - до $52,65 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Давление на рынок в понедельник оказали данные об увеличении числа буровых установок в эксплуатации в США на 11 единиц за неделю - до 683, максимума с апреля 2015 года. Непрерывный рост количества активных буровых в США в течение 13 недель является самым длительным с 2011 года.

Согласно прогнозу Управления по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США, добыча сланцевой нефти в США в мае увеличится на 124 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 5,193 млн б/с.

"В целом можно сказать, что продолжающийся рост добычи нефти в США остается угрозой для устойчивого повышения цен на нефть", - отмечает аналитик по сырьевым рынкам Schneider Electric Робби Фрейзер.