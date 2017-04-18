Экономика

08:36 18.04.2017

Алюминий стремительно подорожал на планах приостановки ряда проектов в Китае

Алюминий дорожает самыми быстрыми темпами за полгода в системе электронных торгов на Лондонской бирже металлов (LME), поскольку власти Китая приняли решение приостановить некоторые алюминиевые проекты.

На LME цена алюминия с поставкой через три месяца выросла на 2,6%, до $1958,50 за тонну. Между тем на Шанхайской фьючерсной бирже металл отыграл утреннее снижение и подорожал на 0,1%, до 14555 юаней ($2116) за тонну, обновив достигнутый в понедельник 4-летний максимум, пишет AP.

По данным китайской газеты China Securities Times, власти КНР приостановили три новых алюминиевых комбината в провинции Синьцзян на западе страны из-за нарушения правил 2015 года, направленных на ограничение производственных мощностей и потребления электроэнергии, а также на улучшение экологической обстановки. Общая мощность этих заводов - 2 млн тонн.

Кроме того, Пекин приказал местным органам власти проверить все алюминиевые заводы, построенные после мая 2013 года, и немедленно приостановить их работу, если они не соответствуют директивам 2015 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Закрытию подлежат и ранее построенные предприятия, которые не отвечают требованиям этих директив. Проверки и меры по их итогам должны быть завершены до конца октября текущего года.

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