Рынок акций Украины завершил торговую неделю умеренным ростом

Украинский рынок акций завершил торги в пятницу умеренным ростом: индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 1,11% - до 1038,86 пункта, индекс ПФТС – на 0,28%, до 271,84 пункта.

Объем торгов на УБ составил 7,46 млн грн, в том числе акциями – 7 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 689,7 млн грн, в том числе акциями – 0,34 млн грн.

Все индексные акции УБ завершили торги в "зеленой зоне". Тройку лидеров роста составили бумаги "Центрэнерго" (+1,7%), "Укрнафты" (+1,54%) и "Мотор Сичи" (+0,78%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+1,44%) и "Мотор Сичи" (+0,6%).

Торги на Варшавской фондовой бирже в пятницу не велись в связи с пасхальными праздниками.