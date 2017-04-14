НБУ обратится в Верховный суд Украины для пересмотра дела по банку "Финансовая инициатива"

Национальный банк Украины (НБУ) подаст заявление в Верховный суд Украины о пересмотре дела в связи с решением Высшего административного суда Украины, который подтвердил незаконность решения НБУ о признании неплатежеспособным банка "Финансовая инициатива" и введении в него временной администрации, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НБУ.

"Национальным банком после получения полного текста постановления Высшего административного суда по данному по делу, будет подано заявление о пересмотре дела в Верховный суд Украины", - сказал представитель пресс-службы.

Как сообщалось со ссылкой на экс-владельца банка Олега Бахматюка, Высший административный суд Украины 13 апреля подтвердил незаконность решения НБУ о признании неплатежеспособным банка "Финансовая инициатива" и введении в него временной администрации.

По его словам, суд признал незаконным введение временной администрации, подтвердил занижение со стороны Нацбанка стоимости принадлежащих "Финансовой инициативе" государственных ценных бумаг, что искусственно создало условий для банкротства финучреждения.

Как сообщалось, НБУ 20 марта 2015 года решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ВиЭйБи Банк, владельцем которого также был О.Бахматюк, а в июне 2015 года признал неплатежеспособным банк "Финансовая инициатива". Затем Нацбанк подал на О.Бахматюка в суд пять исков о взыскании задолженности по персональному договору поручительства по обязательствам этих кредитных учреждений, суммарно задолжавших НБУ по рефинансированию 10,9 млрд грн.

В сентябре 2016 года НБУ опубликовал инфографику с портретом бизнесмена, в которой утверждал: "О.Бахматюк задолжал государству, гражданам и бизнесу 37,9 млрд грн". В эту сумму регулятор включил уже указанную ранее задолженность по рефинансированию, а также 5,3 млрд грн долга компаний бизнесмена перед госбанками и 21,7 млрд грн задолженности двух его банков перед кредиторами на дату признания их неплатежеспособными.

В свою очередь, О.Бахматюк возложил ответственность за ухудшение ситуации в банках на НБУ. В октябре 2016 года он подтвердил готовность к компромиссу с Нацбанком по вопросу поручительств и предложил мировое соглашение с рассрочкой на семь лет с возможностью увеличить залог перед НБУ.

По его словам, все переговоры с Нацбанком по вопросу поручительств завершались безуспешно. Бизнесмен также заявлял, что его компании достигли договоренности с госбанками о долгах и с внешними кредиторами о реструктуризации еврооблигаций на $1 млрд. О.Бахматюк подчеркнул, что PR-кампания НБУ персонально против него значительно ухудшает перспективы "Укрлэндфарминга" и "Авангарда", дестабилизирует ситуацию в компаниях.