ГПУ подозревает ПриватБанк в умышленном невыгодном кредитовании связанных лиц во время рефинансирования НБУ

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) подозревает руководство ПриватБанка (Днепр) в умышленном невыгодном кредитовании связанных структур в период рефинансирования финучреждения Национальным банком Украины (НБУ), сообщило издание "Наши гроши".

По данным издания, об этом свидетельствует постановление Печерского районного суда Киева от 5 апреля 2017 года.

По данным следствия, расследующего соответствующее криминальное дело, кредиты в частности были предоставлены: ООО "Океанмаш", ООО "Тайлон", ООО "Эл Ти Груп", ООО "Агенция Новый свит", ООО "Фрилайн", ООО "Фрилайн", ООО "Зернопоставка-м", ООО "Канделла", ООО "ОПФ", ООО "Элара", ООО "Коммунальное обслуживание домов" (все Днепр).

В постановлении суда отсутствует уточнение относительно времени заключения кредитных соглашений, указывается, что большинство кредитов были предоставлены под 9% годовых при средней стоимости ресурсов 17%.

Поручителем по кредитам выступило ООО "Приватофис" (Днепр), в собственности которого находилось 415 объектов недвижимости. В то же время, ни один из этих объектов не являлся залоговым имуществом по кредитам.

По мнению следствия, должностные лица ПриватБанка, зная о запрете на проведение активных операций со связанными лицами, продолжали предоставлять кредиты по экономически невыгодным банку условиям и таким образом израсходовали средства в особо крупных размерах. Это привело к задолженности перед банком на сумму более 372,78 млн грн.

В результате, суд решил удовлетворить ходатайство следователей ГПУ, расследующих соответствующее криминальное производство и наложил арест на все 415 объектов недвижимости в собственности ООО "Приватофис".

По данным издания "Наши гроши", учредителями ООО "Приватофис" являются близкие к экс-собственнику ПриватБанка Игорю Коломойскому фирмы, с которыми банк заключил соглашение. Бенефициарием ООО указан житель Днепра Петр Клименко.

Как сообщалось, правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации финучреждения, вследствие чего государство получило 100% в его капитале. Для этого Минфин докапитализировал банк на 116,8 млрд грн, из которых на 9,8 млрд грн – в 2017 году.

В начале февраля 2017 года глава правления ПриватБанка Александр Шлапак допустил необходимость очередной докапитализации финучреждения после завершения аудита его капитала.

ПриватБанк намерен уведомить Минфин и НБУ о сумме требуемой докапитализации в начале апреля. По данным главы банка, указанная сумма будет включать как кипрские, так и крымские активы финучреждения.

В свою очередь глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева 10 апреля заявила, что пост-аудит ПриватБанка после его национализации выявил дополнительные проблемы в банке: не 97%, а 100% корпоративного кредитного портфеля было выдано связанным лицам.

Кроме того, должностные лица банка в последнюю ночь провели мошеннические операции на сумму более 16 млрд грн. По данным главы НБУ это потребует дополнительной докапитализации банка со стороны государства.

Обновленный меморандум Украины с Международным валютным фондом предполагает выпуск государством в 2017 году облигаций на сумму до 98 млрд грн или 3,6% ВВП, для докапитализации банков и Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). В то же время в них отсутствует уточнение относительно предполагаемых банков и сумма, на которую будет докапитализирован ФГВФЛ.