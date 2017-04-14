Экономика

16:47 14.04.2017

"Киевметрострой" получил субподряд от турецкой Limak на 4 млрд грн для достройки метро в Днепре

Генеральный директор ПАО "Киевметрострой" (Киев) 6 марта 2017 года подписал договор субподряда с турецкой компанией Limak Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S. на завершение строительства метрополитена в Днепре на 3,962 млрд грн.

Согласно сообщению "Киевметростроя" в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), право на подписание договора возникло в соответствии с решением общего собрания акционеров ПАО от 27 апреля 2016 года, где предварительно были одобрены значительные сделки – договоры подряда с предельной суммой таких сделок до 20 млрд грн в период до 27 апреля 2017 года.

Тогда за это решение отдали свои голоса акционеры, в совокупности владеющие 99,99% акций "Киевметростроя".

Ранее сообщалось, что строительство метрополитена в Днепре началось еще в 1982 году. С 1995 года в подземке работают шесть станций вместо девяти запланированных.

Турецкая компания Limak 13 апреля 2016 года выиграла тендер на продолжение строительства метрополитена. Прозрачность процедуры оценивали финансовые доноры проекта - Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк. "Киевметрострой", выступает субподрядчиком Limak.

В сентябре 2016 года сообщалось, что Limak должен был начать строительство трех станций подземки в октябре того же года, а финансирование строительства метрополитена ведется за счет кредитных средств ЕБРР (EUR152 млн) и Европейского инвестиционного банка (EUR152 млн).

Проект завершения строительства метро предусматривает строительство участка с тремя станциями в центральной части города общей протяженностью 4 км. Стоимость контракта, заключенного с компанией Limak, составляет EUR224 млн.

По данным Limak, достраиваться метрополитен будет по новейшим австрийским технологиям, что позволит ускорить выполнение работ с учетом особенностей почв города.

Limak Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S. была основана в 1976 году и базируется в Анкаре, работает как дочерняя компания одноименного холдинга.

Компания оказывает инжиниринговые и строительные услуги для государственных и частных организаций в Турции. Компания создает проекты, в том числе автомагистралей, шоссе, мостов, трубопроводов, аэропортов, плотин и ГЭС, питьевой воды и очистных сооружений, гаваней, морского строительства, промышленных объектов и заводов, туристических объектов, жилых домов и сооружений, полива растений.

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