НС "Укрнафты" готовит обращение к правительству по разблокированию экспорта нефти

Наблюдательный совет (НС) ПАО "Укрнафта" поручил правлению подготовить обращение к Кабинету министров Украины по вопросу предоставления возможности компании для продажи на экспорт нефти и газоконденсата, сообщила пресс-служба "Укрнафты".

Соответствующее решение НС принял на заседании 13 апреля.

В компании напоминают о затоваривании складов, которое имеет место в связи с отказом единственного в Украине действующего НПЗ от закупки нефти у "Укрнафты" в пользу Azeri Light.

Помимо вопроса экспорта нефти НС также обсудил проблему налоговой задолженности компании. В этом контексте правлению "Укрнафты" поручено обратиться в ГФС с предложениями по внедрению плана досудебной санации, а также (в качестве альтернативного пути) – сформировать техзадание для последующей оценки имущества и запасов углеводородов с целью последующей продажи и погашения долгов перед бюджетом.

Также НС решил объединить три буровых управления (Прилукское, Ахтырское и Прикарпатское) в один филиал "Укрнафта Бурение" (на базе Прилукского УБР, без принудительного увольнения работников).

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.

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