Менеджмент "Нафтогаза" считает возможной дезинтеграцию компании только после построения правового государства

Менеджмент НАК "Нафтогаз Украины" считает возможной дезинтеграцию или полную приватизацию компании только после выполнения ряда важных условий и построения правового государства.

"Нафтогаз" - двигатель реформ. Когда мы их протягиваем, тогда есть результат. По-другому результата либо нет, либо он негативный. При этом мы не говорим, что "Нафтогаз" должен существовать вечно, причем в неизменном виде. Важно лишь соблюдать правильную последовательность действий", - отмечает главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в своей колонке на "Украинской правде".

Он подчеркивает, что сначала необходимо ликвидировать "абсолютно неприродную монополию Фирташа на посредничество между "Нафтогазом" и населением".

Кроме того, по мнению Ю.Витренко, дезинтеграцию "Нафтогаза" должно предварять приведение контрактов с "Газпромом" в соответствие с европейскими нормами, полная имплементация нового закона о НКРЭКУ в соответствии с европейскими стандартами, выделение оператора ГТС (в полном соответствии с планом "анбандлинга", утвержденным Кабмином и поддерживаемым "Нафтогазом"), создание оператора ГТС с западным партнером с хорошей репутацией.

Помимо того, добавляет главный коммерческий директор "Нафтогаза", необходимо провести полную монетизацию субсидий, построить эффективный рынок капитала, реформировать корпоративное управление госкомпаний в соответствии с рекомендациями ОЭСР, повысить уровень энергоэффективности "хотя бы до восточноевропейского уровня", снизить уровень энергетической бедности, обеспечить прозрачность и справедливость регулирования сектора добычи газа, повысить уровень деловой добропорядочности участников рынка, и, наконец, построить правовое государство.

"И только потом - дезинтеграция или полная приватизация "Нафтогаза". Без выполнения перечисленных предварительных условий дезинтеграция "Нафтогаза" может привести лишь к очередному "дерибану" денежных потоков. Последствия - злоупотребление доминирующим положением "Газпромом", группой Фирташа и другими олигархическими группами. Неэффективное использованием госактивов. Превышение уровня цен на оптовом рынке в Украине над уровнем оптовых цен в Европе. Перебои с поставками газа", - резюмирует Ю.Витренко.

Новость смотреть также на сайте Энергореформа