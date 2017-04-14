Суд 29 мая рассмотрит жалобу ГП "Антонов" на взыскание в пользу Минобороны РФ 180 млн рублей неустойки

Арбитражный суд Московского округа назначил на 29 мая рассмотрение кассационной жалобы ГП "Антонов" (Киев) на решение судов нижестоящих инстанций о взыскании с него в пользу Минобороны РФ 180,3 млн рублей неустойки, следует из материалов дела.

Жалоба была подана 31 марта.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы 18 ноября 2016 года решил взыскать с ГП "Антонов" в пользу Минобороны РФ 180,3 млн рублей неустойки.

Иск был заявлен о взыскании 357,5 млн рублей.

Девятый арбитражный апелляционный суд 30 января 2017 года оставил решение в силе.

Комментируя в конце ноября 2016 года по просьбе агентства "Интерфакс-Украина" решение, в пресс-службе ГП "Антонов" уточнили, что оно касается реализовавшегося в прошлом Украиной и Россией проекта создания военно-транспортного самолета Ан-70.

"Министерство обороны РФ обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к ГП "Антонов" о взыскании неустойки за просрочку выполнения обязательств по проведению опытно-конструкторских работ по созданию военно-транспортного самолета Ан-70", - пояснил собеседник агентства.

ГП "Антонов" - ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники. С апреля 2015 года по решению правительства входит в состав госконцерна "Укроборонпром".

Украина в июне 2014 году ввела запрет на военно-техническое сотрудничество (ВТС) с РФ, включая поставки продукции двойного назначения. Правительство Украины в мае 2015 года расторгло межправительственное соглашение с РФ в сфере ВТС от 1993 года.