Япония столкнулась с дефицитом картофельных чипсов

Спрос на картофельные чипсы в Японии на этой неделе зашкаливает, поскольку крупнейшие игроки на рынке Calbee Inc. и Koike-Ya Inc. приостановили продажи 49 видов продукции из-за неудачного урожая на Хоккайдо - в главном регионе разведения картофеля в стране, пишет The Japan Times.

Цены на популярные бренды в интернете в 5-6 раз превышают обычный уровень. Twitter заполнился фотографиями почти пустых полок с чипсами из японских супермаркетов.

Газета Nikkei называет ситуацию "картофельным кризисом" и предупреждает, что дефицит может захлестнуть и популярные сети ресторанов быстрого питания, лишив японцев легкого доступа к картошке фри и другим блюдам.

Японская компания Calbee Inc., 20% которой принадлежит PepsiCo Inc., объявила о приостановке отгрузки 15 видов хрустящего картофеля с 22 апреля и прекращении поставок еще 18 продуктов. После того, как в прошлом году Хоккайдо пострадал от рекордного числа тайфунов, компания рассчитывала пополнить запасы картофеля в США, но не смогла полностью обеспечить спрос. Кроме того, как пишет Quartz, японские компании недовольны качеством американского картофеля.

Доля Calbee на рынке картофельных чипсов страны составляет 73%.

Чипсы Calbee со вкусом пиццы, которые больше не будут поставляться на рынок, на интернет-аукционе Yahoo предлагаются по 1250 иен (почти $12) за упаковку при обычной розничной цене меньше 200 иен.

В прошлом году картофельные закуски Calbee заняли первое и второе места в опросе, проведенном TV Asahi среди 10 тыс. потребителей.

По данным агентства NHK, цена порции из четырех картофелин с Хоккайдо в супермаркетах Токио подскочила до 180 иен ($1,7), тогда как ранее она колебалась от 100 до 120 иен.

В августе 2016 года до побережья Хоккайдо добрались четыре тайфуна - максимум за все время наблюдений, которые были начаты более 100 лет назад. Обычно Хоккайдо обеспечивает около 80% японского урожая картофеля, а также является важным поставщиком на внутренний рынок таких культур, как морковь, кукуруза и тыква.

Вместе с тем вскоре придет время сбора урожая картофеля на южном японском острове Кюсю, и компании рассчитывают существенно пополнить запасы и возобновить поставки чипсов и других продуктов.