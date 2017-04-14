Цена продажи э/э в ОРЭ в первой декаде апреля уменьшилась на 2,6%

Средняя цена продажи электроэнергии в оптовый рынок (ОРЭ) ее производителями в первой декаде апреля 2017 года сократилась на 2,6% по сравнению с третьей декадой марта – с 956,64 до 931,61 грн/МВт-ч, свидетельствуют данные ГП "Энергорынок".

По его данным, средняя цена продажи ГК ТЭС за 1-10 апреля составила 1903,42 грн/МВт-ч (-8,5% к 20-31 марта), "Энергоатома" – 482,37 грн/МВт-ч (+2,9%), ГЭС – 469,24 грн/МВт-ч (-23,2%), ТЭЦ и др. – 1933,06 грн/МВт-ч (+4,8%),"зеленый тариф" (СЭС, ВЭС, малые ГЭС, биомасса) – 5162,34 грн/МВт-ч (+10,4%).

Доля НАЭК "Энергоатом" в общей структуре отпуска электроэнергии в ОРЭ за 1-10 апреля составила 63,2% по сравнению с 63,94% в третьей декаде марта, доля ГК ТЭС –21,03% (18,26%), ТЭЦ и других станций – 5,73% (8,16%), ГЭС – 8,58% (7,97%) "зеленых" – 1,46% (1,67%).

Цена покупки электроэнергии в ОРЭ за указанный период для поставщиков по регулируемому тарифу (ПРТ) увеличилась на 2,4% – с 1044,92 до 1069,64 грн/МВт-ч, тогда как для поставщиков по нерегулируемому тарифу (ПНТ) она снизилась на 1,3% – с 1318,1 до 1301,57 грн/МВт-ч.

Доля ПРТ в общем объеме продажи э/э с ОРЭ за первую декаду апреля составила 91,52% (3 млрд 68,994 млн МВт-ч), ПНТ – 8,48% (284,334 млн кВт-ч).

В ГП поясняют, что рост средней цены покупки для ПРТ связан с увеличением тарифа на передачу э/э НЭК "Укрэнерго" во втором квартале – с 4,451 коп./кВт-ч до 11,398 коп./кВт-ч, тогда как снижение цены для ПНТ обусловлено уменьшением объема дотационных сертификатов с 3 млрд 420,9 млн грн в марте до 2 млрд 586,5 млн грн в апреле.

Как сообщалось, средняя цена продажи электроэнергии в оптовый рынок (ОРЭ) производителями в прошлом году (декабрь 2015 к декабрю 2016) возросла на 35,8% – с 741,1 до 1006,13 грн/МВт-ч. В частности, средняя цена продажи ГК ТЭС в декабре-2016 составила 1669,80 грн/МВт-ч (+70,7% к декабрю-2015), "Энергоатома" – 512,62 грн/МВт-ч (+20,5%), ГЭС – 696,9 грн/МВт-ч (-16,7%), ТЭЦ и др. – 1548,82 грн/МВт-ч (-6,5%),"зеленый тариф" (СЭС, ВЭС, малые ГЭС, биомасса) – 4001,84 грн/МВт-ч (+19,4%).

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