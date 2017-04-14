Экономика

11:13 14.04.2017

Зарплата главы BlackRock Финка в 2016г упала на $500 тыс

Совет директоров крупнейшей управляющей компании мира BlackRock Inc. принял решение урезать вознаграждение главы компании Лоуренса Финка за 2016 год на $500 тыс., или 2%, до $25,5 млн, говорится в поданных регуляторам документах компании.

Вознаграждение включает в себя базовую зарплату в размере $900 тыс., которая осталась неизменной с прошлого года, бонус в размере $8 млн и компенсацию в виде акций на $16,6 млн.

В прошлом году BlackRock привлекла рекордный объем инвестиций, а ее акции подорожали на 12%. Тем не менее, ее выручка и прибыль в расчете на акцию снизились на 2%.

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