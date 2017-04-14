Кабмин утвердил план мер по реинтеграции в общество трудовых мигрантов и членов их семей

Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по обеспечению реинтеграции в общество трудовых мигрантов и членов их семей.

Согласно распоряжению №257 от 12 апреля, правительство поручило Министерству социальной политики содействовать трудоустройству трудовых мигрантов и членов их семей по возвращении в Украину с учетом уровня их образования, профессионального опыта, квалификации и потребностей рынка труда.

Минсоцполитики, Министерству иностранных дел и Государственной службе статистики поручено в 2017 году обеспечить изучение возможностей создания системы сбора и обработки статистической информации о трудовых мигрантах и членах их семей и мониторинга состояния внешней трудовой миграции, а также ввести в консульских учреждениях учет обращений граждан Украины, находящихся за рубежом, о нарушении их прав, в частности трудовых.

Министерству образования и науки поручено привлекать детей трудовых мигрантов в образовательный процесс путем обеспечения проведения с ними дополнительных занятий (прежде всего по украинскому языку, украинской литературе и истории), в том числе с использованием интернет-ресурсов.

Минобразования, Минсоцполитики и Министерству иностранных дел поручено способствовать обеспечению учебных заведений за рубежом, в которых осуществляется обучение на украинском языке или преподается украинский язык, соответствующими учебниками в случае необходимости.

Правительство поручило Министерству здравоохранения и Минсоцполитики обеспечить предоставление в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения медицинской помощи трудовым мигрантам и членам их семей, которые вернулись в Украину, а Национальному банку - проведение разъяснительной работы с целью доведения до трудовых мигрантов и членов их семей информации об использовании международных платежных систем для перевода средств на территорию Украины.

План предусматривает стимулирование иммиграционных потоков в Украину с учетом инвестиционных, научных и культурных потребностей государства, создание благоприятных условий для возвращения в Украину деятелей науки и культуры, квалифицированных специалистов и рабочих, потребность в которых является ощутимой для национальной экономики.