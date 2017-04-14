Трейдеры готовятся к усилению волатильности из-за угрозы приостановки работы правительства США

Текущих объемов финансирования правительства США хватит до 28 апреля, и трейдеры заранее готовятся к усилению волатильности на тот случай, если Конгресс не успеет принять новый закон о расходах и повторится ситуация 2013 года, когда все федеральные ведомства и институты США прекратили работу на 16 дней, пишет The Wall Street Journal.

"Индикатор страха" Уолл-стрит - индекс волатильности рынка акций CBOE VIX - с 6 апреля подскочил на 29% и в четверг достиг максимума с ноября. VIX замеряет волатильность исходя из цены опционов на S&P 500 и обычно движется в противоположном фондовым индексам направлении.

По данным Trade Alert, трейдеры рынка опционов сейчас сосредоточились на контрактах, срок действия которых истекает 28 апреля или около этой даты, что усиливает повышение VIX.

"Обычно, когда Конгресс на каникулах и идет праздничная неделя, такой высокой волатильности не увидишь", - отмечает аналитик рынка фондовых деривативов из RBC Capital Markets Эми Ву Сильвермен.

В настоящее время контракты на апрель стоят дороже майских из-за опасений приостановки работы правительства в США, президентских выборов во Франции и усиления геополитической напряженности вокруг Сирии и КНДР.

Обычно кривая выглядит иначе - неопределенность растет с течением времени, и более поздние контракты стоят дороже более ранних. Если же вид графика отклоняется от нормы, то это означает, что трейдеры ждут необычайно резких колебаний котировок на фондовых рынках в краткосрочной перспективе.

По состоянию на 13 апреля было открыто 550 тыс. опционов "пут" со ставкой снижение S&P 500, истекающих 28 апреля. По словам аналитика Trade Alert Фреда Раффи, такое число является очень высоким для этого времени года. В частности, оно в восемь раз больше, чем количество контрактов, истекающих двумя днями ранее.

Вместе с тем в Европе волатильность акций после достигла рекордно высокой отметки после двух недель снижения рынка. Одномесячная вмененная волатильность индекса Euro Stoxx 50 подскочила на 46% с начала апреля, а реализованная волатильность - менее чем на 10%. По данным опросов, настроенная против Евросоюза Марин Ле Пен и независимый кандидат Эммануэль Макрон одержат победу в первом туре президентских выборов во Франции 23 апреля, а затем Э.Макрон обгонит М.Ле Пен во втором туре 7 мая.