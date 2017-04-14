Экономика

10:59 14.04.2017

Признанием заслуг ВСУ будет увеличение бюджета обороны в 2 раза – Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что признанием заслуг Вооруженных сил Украины будет увеличение бюджета обороны в 2 раза.

"Я хочу подчеркнуть: мы имеем сегодня 130 млрд грн бюджета украинских войск, нашей безопасности и обороны, но я считаю, что самыми лучшими аплодисментами будет увеличение вдвое оборонного бюджета нашей страны", - сказал премьер в ходе "часа вопросов" к правительству в Верховной Раде в пятницу.

При этом он отметил, что такое увеличение будет возможно при увеличении роста экономики.

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