Экономика

10:42 14.04.2017

"Укрзализныця" создаст филиал Центр диагностики железнодорожной инфраструктуры

ПАО "Укрзализныця" намерена создать филиал "Центр диагностики железнодорожной инфраструктуры".

Согласно сообщению ПАО в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), в соответствии с решением правления от 12 апреля 2017 года, цель создания филиала - повышение операционной эффективности структурных подразделений ПАО, обслуживающих железнодорожную инфраструктуру; централизация управления средствами диагностики инфраструктуры; комплексная диагностика инфраструктуры и удаленный мониторинг.

Центр будет обследовать и определять техническое состояние железнодорожных путей; проверять параметры автоматической локомотивной сигнализации, сетей поездной радиосвязи и средств контроля технического состояния подвижного состава во время движения поездов; проводить диагностику и испытания контактной сети и высоковольтного оборудования, других объектов инфраструктуры; эксплуатация и ремонт средств измерительной техники и испытательного оборудования; обеспечение эффективного функционирования и развития производственно-технологического комплекса железнодорожного транспорта общего пользования.

Ранее сообщалось, что правление ПАО "Укрзализныця" 29 марта 2017 года приняло решение о создании филиала "Энергоремтранс" в Виннице с целью осуществления деятельности по проведению капитального ремонта, модернизации и строительства устройств тягового электроснабжения, локальных электрических сетей железнодорожного транспорта и сторонних заказчиков; обеспечения эффективного функционирования и развития производственно-технологического комплекса железнодорожного транспорта общего пользования; создания условий для повышения конкурентоспособности отрасли; получения прибыли от осуществления хозяйственной деятельности.

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