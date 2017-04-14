РФ с мая ограничит экспорт СУГ в Украину, поставлять можно будет через трех украинских трейдеров

Россия с мая планирует ограничить экспорт СУГ в Украину, организовать поставки можно будет только через трех украинских трейдеров, сообщает газета "Коммерсант".

Тема поставок СУГ в Украину обсуждалась 11 апреля на совещании у замминистра энергетики РФ Кирилла Молодцова, в котором участвовали представители нефтегазовых компаний, пишет газета.

По данным источников "Коммерсанта", знакомых с ходом совещания, К.Молодцов предупредил, что с 1 мая вывоз СУГ в Украину будет ограничен по решению Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

При этом три украинские компании пройдут аккредитацию ФСТЭК и через них можно будет продолжить работу. По информации газеты, представители всех трех структур присутствовали на совещании.

"Это Ойл Трейдинг Групп" (бенефициар, по украинскому реестру, Виктория Панарина), ООО "Нефтепродукт Трейдинг" (принадлежит гонконгской Silver Prime Inс. Ltd) и ООО "Перспектива трейд групп" (владелец - Светлана Глущенко)", - пишет "Коммерсант".

По данным газеты, все три компании аффилированы с украинским бизнесменом Сергеем Курченко, за ними также может стоять сын Виктора Януковича Александр.

Газета отмечает, что в последнее время импорт СУГ в Украину идет с перебоями. Так, в конце 2016 года Киев запретил поставки ряду российских компаний. С 18 марта Украина ввела санкции против ряда крупных импортеров СУГ и нефтепродуктов, заподозрив их в финансировании ДНР и ЛНР. В ответ РФ ввела систему, по которой поставки СУГ в Украину идут только с разрешения ФСТЭК. 5 апреля РФ приостановила экспорт СУГ в Украину, спустя несколько дней он частично восстановился по временным разрешениям регулятора.

Как сообщалось, с 4 апреля была запрещена отправка цистерн с СУГ на станцию Привольное Приднепровской железной дороги (Украина). В районе ст. Привольное в селе Жданово построена новая газонаполнительная станция - одна из крупнейших в стране.

Нефтяные газы и сжиженные углеводороды 24 марта 2017 года были включены в межотраслевой перечень топлив, масел, смазок, специальных жидкостей, разрешенных к применению в вооружении. Для их вывоза с территории РФ теперь нужно разрешение Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

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