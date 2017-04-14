Toshiba приостановила переговоры о продаже полупроводникового бизнеса из-за СП с Western Digital

Японский концерн Toshiba Corp. отменил все встречи и переговоры о продаже подразделения по выпуску микросхем памяти NAND и приостановил принятие соответствующих решений, поскольку американская Western Digital Corp. утверждает, что такая сделка нарушит условия заключенного ими договора о совместном предприятии.

Акции Toshiba подешевели в четверг на 5%. Как сообщили японские СМИ, включая The Japan Times, глава Western Digital Стив Миллигэн в минувшее воскресенье написал письмо совету директоров Toshiba о том, что перед продажей японский концерн обязан провести эксклюзивные переговоры с его компанией. Он также отметил, что претенденты на покупку полупроводникового бизнеса Toshiba не отвечают требованиям, а обсуждаемые суммы сделки являются завышенными и несправедливыми.

Аналитики ранее предупреждали о том, что в силу наличия СП с Toshiba у Western Digital есть определенные права, которые могут повлиять на ход продажи. В прошлом году Western Digital приобрела за $15,8 млрд SanDisk Corp., которая была партнером Toshiba в производстве микросхем, и эта роль перешла к Western Digital.

О приостановке обсуждения сделки в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Как пишет Financial Times, после рассмотрения начальных предложений Toshiba сузила круг потенциальных покупателей до Western Digital, тайваньской Hon Hai Precision Technology, южнокорейской SK Hynix и консорциума инвесторов, включающего американскую Broadcom и инвесткомпанию Silver Lake Partners.

Предполагается, что продажа подразделения или его части принесет Toshiba более 2 трлн иен ($18,4 млрд). При этом источники в отрасли утверждают, что Hon Hai уже выразила готовность заплатить до 3 тлрн иен.

Продажа полупроводникового бизнеса как самого успешного подразделения Toshiba может оказаться одним из последних вариантов спасения корпорации, которая во вторник выразила сомнения в том, что ей удастся продолжить свою деятельность.

По итогам 2015 года Toshiba занимала 2-е место (19,4%) на рынке флэш-памяти NAND после южнокорейской Samsung Electronics (30,8%).

Toshiba, история которой прослеживается с 1875 года, работает в различных сферах, включая электротехнику, электронику и энергетику. В корпорации работают свыше 167 тыс. человек по всему миру.