Экономика

09:47 14.04.2017

Apple может купить долю в подразделении Toshiba по выпуску микрочипов

Apple Inc. рассматривает возможность приобретения доли бизнеса японской Toshiba Corp. по производству микрочипов, сообщил японский телеканал NHK со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, Apple планирует приобрести 20-30% подразделения Toshiba Memory и готова потратить на это несколько миллиардов долларов. Также компания изучает возможность объединения усилий с тайваньской Hon Hai Precision, также известной как Foxconn, которая является одним из претендентов на покупку бизнеса.

Продажа подразделения является ключевым моментом для Toshiba, который позволит ей остаться "на плаву" после банкротства американского ядерного подразделения Westinghouse Electriс. По прогнозам компании, ее чистый убыток по итогам фингода, который завершился 31 марта, может составить до $9,2 млрд.

При этом Apple также заинтересована в получении собственной производственной базы по выпуску полупроводников.

Акции Toshiba в пятницу подешевели на 5,6%.

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