Экономика

09:43 14.04.2017

Финансовые ресурсы ФГВФЛ за I кв. сократились на 22,5%

Финансовые ресурсы Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) за январь-март 2017 года сократились на 22,5% и на 1 апреля составили 11,871 млрд грн, сообщается на сайте Фонда.

Как отмечается, поступления от регулярного сбора за этот период составили 852,01 млн грн.

ФГВФЛ по состоянию на 1 апреля текущего года выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков 86,838 млрд грн (к началу 2017 года – 80,866 млрд грн).

Согласно сообщению, Фонд по состоянию на начало апреля подал 4,073 тыс. заявлений в правоохранительные органы о выявленных во время работы в неплатежеспособных и ликвидируемых банках фактов нарушения законодательства на общую сумму более 303,6 млрд грн. При этом субъектами преступлений, которые привели к нарушениям на наибольшую сумму (более 176,79 млрд грн), являются владельцы и руководители банков.

Фонд отмечает, что его участниками к началу апреля 2017 года являлись 93 банка (месяцем ранее – 95 банков), тогда как на 1 января – 99 банков.

Как сообщалось, меморандум Украины с Международным валютным фондом предполагает выпуск государством в 2017 году облигаций на сумму до 98 млрд грн, или 3,6% ВВП, для докапитализации банков и ФГВФЛ. В то же время сумма, на которую будет докапитализирован ФГВФЛ, не уточняется.

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