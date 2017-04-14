Экономика

07:21 14.04.2017

Кабмин выделил 29 млн грн Запорожской области на завершение строительства инженерных сооружений для повышения обороноспособности государства в зоне АТО

Кабинет министров Украины выделил 29,18 млн грн Запорожской областной государственной администрации на завершение строительства инженерных сооружений для повышения обороноспособности государства в зоне проведения антитеррористической операции (АТО).

Согласно распоряжению №253 от 12 апреля, Министерству финансов поручено выделить данные средства из резервного фонда государственного бюджета.

Министерству обороны поручено в недельный срок согласовать с Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Министерством экономического развития и торговли и Министерством финансов утвердить перечень расходов, связанных с завершением строительства инженерных сооружений.

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