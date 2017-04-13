Экономика

23:24 13.04.2017

АМКУ рекомендовал ДТЭК часть угля закупать на конкурентных основах

Антимонопольный комитет Украины рекомендовал публичному акционерному обществу "ДТЭК Днепроэнерго", обществу с ограниченной ответственностью "ДТЭК Востокэнерго", публичному акционерному обществу "ДТЭК Западэнерго" осуществить мероприятия по закупке топливно-энергетических ресурсов (энергетических углей) для производства электрической энергии на конкурсной основе.

"Осуществить закупку в период май-декабрь 2017 топливно-энергетических ресурсов (энергетических углей) для производства электрической энергии на конкурсной основе, в объеме не менее 10 процентов потребления (сжигания) энергетического угля для производства электроэнергии за аналогичный период 2016 года", – говорится в сообщении на сайте ведомства в четверг.

В АМКУ подчеркнули, что сегодня рынок энергетического угля в Украине функционирует в условиях уменьшения производства угля в Донбассе, потери владельцами контроля над угледобывающими предприятиями, расположенными на территории, где органы государственной власти Украины временно не осуществляют свои полномочия, повреждения и уничтожения шахтного фонда, разрушения железнодорожной инфраструктуры, наличия государственной поддержки государственных угледобывающих предприятий, отсутствия биржевой торговли энергетическим углем для нужд тепловой энергетики.

"При таких условиях, закупка группой ДТЭК определенного объема энергетического угля на конкурсной основе, могла бы стать индикатором рыночной цены на топливо и как следствие, устранить условия, которые могут способствовать возникновению возможных нарушений законодательства о защите экономической конкуренции на рынках электрической энергии и энергетического угля", - отметила на заседании комитета, первый заместитель главы АМКУ Мария Нижник.

Представитель ГП "НЭК "Укрэнерго", во время заседания АМКУ отметил, что 10 процентов от потребления энергетического угля за предыдущий год, может составлять около 2 млн. тонн – достаточно значимым объемом для рынка энергетического угля.

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