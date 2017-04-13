ИСД ведет переговоры об обеспечении ДМК сырьем с намерением возобновить работу предприятия до конца месяца

Днепровский металлургический комбинат (ДМК, Каменское Днепропетровской обл.), входящий в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), возобновит работу до конца месяца, сообщается в официальной информации ДМК по итогам встречи руководства предприятия с трудовым коллективом в четверг.

Согласно информации пресс-центра ДМК, это уже вторая встреча администрации с работниками на протяжении последних двух недель. При этом отмечается, что ожидавшийся 31 марта возврат НДС задерживается.

"Корпорацией ведутся переговоры об обеспечении бесперебойного снабжения предприятия сырьем, что позволит снова запустить основные мощности в работу. По окончании переговоров (максимум – до конца текущего месяца) в течение двух суток решится вопрос с запуском производства на ДМК", - констатируется в информации пресс-центра.

Как сообщалось, ДМК в марте испытывал острый дефицит металлургического кокса, связанный с блокадой, вследствие чего был полностью остановлен 30 марта из-за отсутствия кокса, ЖРС и оборотных средств на их закупку. ДП-9 была задута вновь 6 апреля, но 10 апреля снова остановлена - за несколько дней работы с 6 по 10 апреля комбинат выплавил 4200 тонн чугуна.

ДМК в последнее время работал на 25-30% мощности из-за отсутствия кокса и оборотных средств. 30 марта текущего года были изданы приказы №305 "О работе комбината в условиях остановки основного производства" и №307 "О "горячей" консервации оборудования комбината" из-за острой нехватки оборотных средств и отсутствия сырья для работы.

Также сообщалось, что ДМК в марте получил 647,8 млн грн возмещенного НДС (в январе-феврале-2017 возмещение отсутствовало). По данным ДМК, подтвержденная задолженность налоговых органов по НДС в настоящее время составляет 1,044 млрд грн.

ДМК специализируется на производстве чугуна, стали, проката и товаров народного потребления.

Предприятие контролирует корпорация "ИСД", основанная в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат, ДМК, меткомбинат ISD-Dunaferr и ISD-Huta Czestochowa.