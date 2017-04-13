Фондовые индексы Украины в четверг изменились разнонаправленно

Украинские биржевые индексы по итогам торгов в понедельник изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 1,71% - до 1021,42 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,25% - до 271,09 пункта.

Объем торгов на УБ составил 10,3 млн грн, в том числе акциями 8,4 млн грн.

Объем торгов на ПФТС составил 293,43 млн грн, в том числе акциями – 0,4 млн грн.

Индекс УБ в "красную зону" перетянули акции "Укрнафты", курс которых рухнул на 15,64% после сообщения о росте чистого убытка компании в 2016 году почти на 61%.

Все остальные индексные акции завершили торги ростом стоимости. Тройку лидеров при этом составили бумаги "Центрэнерго" (+2,67%), "Донбассэнерго" (+1,08%) и "Мотор Сичи" (+0,93%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+1,06%) и "Мотор Сичи" (+0,74%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг повысился на 0,67% - до 630,94 пункта при объеме торгов 4,6 млн злотых (31,2 млн грн).

В "индексной корзине" наиболее сильно подорожали бумаги KSG Agro (+4,84%), "Агротона" (+4,75%) и "Милкиленда" (+2,31%).

Снизились в цене акции "Садовой груп" (-3,33%), агрохолдинга ИМК (-0,4%) и "Овостара" (-0,39%).